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14.07.19 13:45

Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия был обстрелян во время полета недалеко от оккупированного Луганска.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия примерно в 4 км к юго-западу от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов со стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции. По их оценке, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к северу", - говорится в отчете.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ смогли приземлить беспилотник и покинули район.

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"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", - сообщили в миссии.

Также в ОБСЕ сообщили, в трех случаях, выполняя полет над Макеевкой (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка), беспилотник СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

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