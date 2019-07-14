С начала года в Украине взыскали 3,2 млрд грн долгов по алиментам, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минюста, об этом 10 июля сообщил министр юстиции Павел Петренко.



По его словам, такого результата удалось добиться благодаря реализации инициативы "Чужих детей не бывает".



В общей сложности сумма долга, который взыскан в пользу детей, превысил 7,8 млрд грн.



Петренко отметил, что одним из самых действенных средств воздействия на должников является запрет покидать пределы страны, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться. Ряд неплательщиков погашали долги, как только узнавали о наложении запрета.



В Минюсте рассказали, что на данный момент ограничения применены к 126 тыс. человек. В розыск объявлены 15 должников.





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