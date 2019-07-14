"Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав, добавив, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей также приняли участие в паломничестве и богослужениях.

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО