В результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В "Тойоте" находилось два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), а в автомобиле "ВАЗ" - три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка ). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099".

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По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

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По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Устанавливается, кто на момент столкновения управлял "Тойотой".