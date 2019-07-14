Надеюсь, до первого заседания новой Рады установим в парламенте сенсорные кнопки для голосования, - Парубий о борьбе с кнопкодавством

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопрос, когда парламент Украины избавится от проблемы кнопкодавства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Парубий отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку.

"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий.

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Председатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.