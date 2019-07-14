За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев, - Госмиграция

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ГМСУ, в частности, количество лиц, которые получили гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек. За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 человек.

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Количество лиц, которые получили гражданство Украины на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала текущего года составило лишь 29, тогда как в прошлом году таких было 70, а в 2014 году - 125.

Приняты в гражданство Украины по указу президента Украины в этом году - 652, в прошлом - 983, а в 2014-м - 1339.