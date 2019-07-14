Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт телеканала.

В сообщении говорится, что некоторые сотрудники получают угрозы в связи с анонсом показа фильма, а ночь на 13 июля здание телеканала обстреляли из неустановленного оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации "с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

Напомним, канал "112 Украина" 12 июля заявил о планах показать фильм пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук. Активист Сергей Стерненко призвал пикетировать телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм.