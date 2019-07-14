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14.07.19 20:33

Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Принадлежащий Виктору Медведчуку телеканал "112 Украина" отменил показ ленты пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" по рекомендации Международного редакционного совета.

Телеканал "112 Украина" отменил показ фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт телеканала.

В сообщении говорится, что некоторые сотрудники получают угрозы в связи с анонсом показа фильма, а ночь на 13 июля здание телеканала обстреляли из неустановленного оружия.

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"Международный редакционный совет рекомендовал руководству телеканала "112 Украина" отказаться от трансляции "Нерассказанной истории Украины". Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство телеканала обратилось с заявлениями в СБУ, ГПУ, МВД, а также в посольства стран G7 и международные организации "с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

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Напомним, канал "112 Украина" 12 июля заявил о планах показать фильм пророссийского пропагандиста Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук. Активист Сергей Стерненко призвал пикетировать телеканал с требованием не допустить в эфир пропагандистский фильм

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