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14.07.19 21:12

Реваншисты начали поднимать голову, когда почувствовали, что это можно делать, - Порошенко

События последних месяцев свидетельствуют об усилении реваншистского давления на государственные достижения Украины, демонстрируют мощную гибридную атаку "пятой колонны" Кремля, которая после президентских выборов взялась восстанавливать свои позиции внутри нашего государства.

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Об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Реваншисты начали поднимать головы, когда они почувствовали, что это можно делать. Посмотрите на переименование улиц в Киеве - это символично. И Бандера является символом - и Москва является символом. Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. И по закону о языке идут представления в Конституционный суд. Все это называется одним словом - реванш", - убежден Петр Порошенко.

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"Я и вся команда "Европейской Солидарности" - мы твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим "спецназом" этот реванш остановить. И у нас это точно получится", - подчеркнул лидер партии.

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