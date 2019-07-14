Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью "Фактам недели" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц "должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет" - то есть через местный референдум.

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"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – отметил Разумков.

Напомним, в Харькове 2 июня протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста. 11 июля он сообщил о восстановлении памятника.

19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова, измененного в рамках декоммунизации. Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ в связи с возвращением проспекту в Харькове имени советского маршала Жукова.

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