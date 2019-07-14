Глава полтавской организации "Слуги народа" Сердюков спровоцировал смертельное ДТП и обещает оплатить лечение пострадавших

Об этом он написал на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"За рулем автомобиля был я, Елена сидела сзади. Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Дело был в автомобиле, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", - написал Сердюков.

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Он также заверил, что оплатит лечение пострадавших.

Напомним, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

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