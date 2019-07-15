Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов кандидата от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкого

Соответствующее решение суд принял на заседании в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Напомним, о двойном гражданстве Александра Куницкого, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

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6 июля Александр Куницкий подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля. ЦИК снял его с выборов.

Отметим, что по 169 округу также балотируется действующий нардеп от БПП Александр Грановский.