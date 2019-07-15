Враг за сутки 19 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, ранены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

- два раза вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- трижды окраины Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Марьинка - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз:

- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного гранатомета и стрелкового оружия;

- вблмзи Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- два раза неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- в районе населенного пункта Попасная - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 14 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил три обстрела позиций украинских защитников:

- дважды вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- возле Луганского - из крупнокалиберного пулемета;

- в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



