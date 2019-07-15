На этой неделе ситуация должна прояснится, - Безсмертный о возвращении в Минский процесс

Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Безсмертный.

Он добавил, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины.

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Отдельно отметив, что необходимо создать структуру - "координирующий орган", которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.





