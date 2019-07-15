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15.07.19 09:19

Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом "Слуги народа", - заявление политсилы

В политической партии "Слуга народа" заявили, что Алексей Сердюков не является членом политсилы и, как следствие, главой ее областной организации в Полтавской области.

Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом "Слуги народа", - заявление политсилы

Об этом говорится в сообщении на официальной странице партии "Слуга народа" в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: Алексей Сердюков не является главой организации партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - заявили в политсиле.

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Спровоцировавший смертельное ДТП на Полтавщине Сердюков не является членом Слуги народа, - заявление политсилы 01

Напомним, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажирка ВАЗ. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.

В свою очередь Алексей Сердюков, которого ряд СМИ и общественных деятелей в своих публикациях назвали главой Полтавской областной организации партии "Слуга народа", на своей странице в соцсети Фейсбук подтвердил факт совершения ДТП.

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