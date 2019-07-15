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15.07.19 09:40

Сегодня последний день, когда украинцы могут изменить место голосования

Сегодня, 15 июля, последний день смены места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

голосование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Как сообщает ЦИК, временно изменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, для изменения места голосования сегодня последний день.

"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

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