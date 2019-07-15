Сегодня отмечают День украинских миротворцев. Сырский поздравил воинов с профессиональным праздником

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник установлен постановлением ВР Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военнослужащих в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в "горячих точках" мира.

С профессиональным праздником украинских миротворцев поздравил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский. которого цитирует пресс-служба Минобороны: "От личного состава Объединенных сил и себя лично искренне поздравляю Вас по случаю празднования профессионального праздника - Дня украинских миротворцев!

С 1992 года украинские миротворцы несут службу на разных континентах, в составе многих международных сил по поддержанию мира, демонстрируя высокий профессиональный уровень и верность долгу. Это непосредственно способствует росту авторитета Украины на мировой арене как надежного партнера и влиятельного субъекта международной безопасности".

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Сырский отметил, что сегодня украинские миротворцы являются одними из самых авторитетных в мире, ведь многие из них имеют опыт боевых действий на Востоке Украины.

Выражаю благодарность Вам за неоценимый вклад в обеспечение мира во всем мире, а также за участие в боевых действиях в районе проведения операции Объединенных сил.

"Сердечно желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба и благополучия. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем Победы!", - резюмировал комендующий ОС.

Отметим, 29 мая в Украине также отмечается "Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций".