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15.07.19 10:33

КПВВ "Майорское" закрыли из-за сообщения о минировании

В понедельник утром, 15 июля, непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, в 05:45 от неизвестного лица в службу "102" Национальной полиции Украины поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское".

госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что гражданских лиц, ожидавших начала работы перед контрольным пунктом, и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуировали в безопасное место. Сейчас территория КПВВ обследуется группой разминирования ГСЧС и принимаются все необходимые меры безопасности.

Остальные КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнего графика работы и функционируют в штатном режиме.

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