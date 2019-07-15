Выходцы из Украины на втором месте среди врачей-иностранцев в Чехии

По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии, Украины и России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

Далее идут Польша и Беларусь. По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей оттуда вызван худшим состоянием медицины в этих странах.

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"Мы выгадаем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию", – подчеркнул Сойка в интервью "Чешскому Радио". Как напоминает Минздрав ЧР, при прохождении так называемой апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.