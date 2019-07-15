СБУ объявила в розыск следователя ФСБ Карпенюка, причастного к аресту украинца Гриба

Как инфоримрует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, карточка Карпенюка появилась в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Указано, что Карпенюк объявлен в розыск украинскими правоохранителями 12 июня текущего года. Ему заочно предъявлено подозрение по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Гриб обратился к Зеленскому и Раде с просьбой решить наконец судьбу пленников Кремля

Напомним, по данным СМИ, старший следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю Карпенюк причастен к похищению в Беларуси, задержанию и аресту украинца Гриба.

Гриба похитили в Гомеле 24 августа 2017 года. 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы по обвинению в содействии терроризму.