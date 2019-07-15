Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.07.19 11:31

Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского.

Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance".

"Не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - говорится в решении суда.

Согласно судебным материалам Приватбанк предоставил кредит для ООО "Приватофис". При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "зернопоставки-М".

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн. Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.

Однако на данный момент рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам, в которых Приватбанк просит судей признать недействительной одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100