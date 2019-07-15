Задержан 28-летний педофил, совершивший развратные действия в отношении 11-летнего мальчика прямо в ТЦ Киева, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева.

Злоумышленник, под предлогом оплаты услуг малолетнего ребенка по раздаче листовок, заманил последнего в подсобное помещение, где совершил в отношении ребенка развратные действия, удовлетворяя при этом свою половую страсть.

В пятницу, 12.07.2019, после того, как он рассказал родителям о случившемся, работниками полиции путем проведения неотложных следственных (розыскных) действий злоумышленник был задержан.

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По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

13.07.2019 по ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 отношении подозреваемого Дарницким районным судом. Киева применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.