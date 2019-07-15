Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.07.19 12:32

"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле, и снижает цену газа для потребителей по ПСО на этот месяц на 11,7% - до 4 905,67 грн за 1 тыс. куб. м.

"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Следовательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - говорится в сообщении. 

Также в компании уточнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа "Нафтогазом": в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% в сравнении с маем", - добавили в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться, исходя из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100