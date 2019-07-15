"Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 648 грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Следовательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа "Нафтогазом": в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% в сравнении с маем", - добавили в НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 год цены на газ должны вырасти до 12300 гривен за тысячу кубометров.

Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться, исходя из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

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