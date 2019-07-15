В Украину с начала года не пропустили 4670 граждан РФ, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - сказал Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа во въезде были невозможность подтвердить цель своего визита.

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"Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границы, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на 3 года", - рассказал Демченко.