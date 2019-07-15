Вся предвыборная агитация и теледебаты с 16 июля должны быть на украинском языке, - Нацсовет по ТРВ

Об этом сообщает на официальном сайте Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает Цензор.НЕТ.

"16 июля вступает в силу (за исключением отдельных положений) Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который регулирует функционирование и использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Среди прочего закон определяет и требования к материалам политической рекламы, которая распространяется на телевидении, радио, в интернете и печатным способом", - отмечается в сообщении.

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В частности, согласно ч.4 ст. 18 этого закона, "материалы предвыборной агитации, транслируемые на телевидении, радио, размещаемые на носителях наружной рекламы, распространяемые в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке".

Кроме того, материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, всеукраинских и местных референдумах и их результатах, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия жестоговорящими лицами путем перевода на украинский жестовый язык и / или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

Согласно части 5 ст. 18 "в порядке и на условиях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины".

Национальный совет обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 г.