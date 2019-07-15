В оккупированном Крыму "безвозмездно передают" землю московскому предприятию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма сообщает о "безвозмездной передаче из республиканской в федеральную собственность" земельного участка в Симферополе для московского предприятия", - говорится в сообщении.

Участок площадью 8281 кв. м., который расположен на улице Беспалова в Симферополе, закрепили за "Московским протезно-ортопедическим предприятием".

В крымском "министерстве" утверждают, что на данном участке отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности иных физических и юридических лиц.

После аннексии Крыма в 2014 году подконтрольные России власти полуострова регулярно принимают решения о передаче крымского имущества и земли в собственность российских федеральных служб и ведомств.

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