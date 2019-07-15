ГПУ завершила следствие по еще одному делу Майдана: Экс-замначальника МВД обвиняется в превышении власти, что привело к гибели участников Революции Достоинства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По результатам предварительного расследования составлен обвинительный акт, по которому бывший заместитель начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве обвиняется в превышении власти и служебных полномочий и совершении других преступлений на выполнение преступных приказов вышестоящего руководства, направленных на препятствование проведению митингов, сборов и демонстраций граждан. Как следствие, подчиненными указанному лицу сотрудниками спецподразделений МОТ "Беркут" МВД Украины было применено чрезмерное физическое насилие и специальные средства, в том числе с целью запугивания участников мирных акций протеста 10 и 11 декабря 2013 года на ул. Институтской, 22 января 2014 года на улицах Михаила Грушевского, Крещатик и Европейской площади, 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской, на Садовой улице и Крепостного переулка, в результате чего убито 3 участников акций протеста, а 99 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На мужчину составили обвинительный акт по статьям "Нарушение требований законодательства о труде и об охране труда", "Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций", "Превышение власти или служебных полномочий", "Оставление в опасности", "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Умышленное убийство". Обвинительный акт направили в Печерский районный суд.

"Управлением по процессуального руководства прокуроров отдела Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственном бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины продолжается системная работа по расследованию, раскрытию преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств для обеспечения установления объективной истины по уголовным производствам этой категории и привлечения виновных к ответственности", - подытожили в ГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи