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15.07.19 13:25

ФСБ сообщает о задержании украинцев на админгранице с оккупированном Крымом

В крымском погрануправлении ФСБ России сообщили о задержании 15 июля на админгранице с оккупированном Крымом двух граждан Украины.

ФСБ сообщает о задержании украинцев на админгранице с оккупированном Крымом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", по данным пресс-службы российского ведомства, задержанные находились "в федеральном и межгосударственном розыске".

В частности, в ведомстве утверждают, что один из задержанных "подозревается в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сообщается, что задержанные украинцы были переданы силовикам.

Имена и фамилии украинцев не указаны. Комментарии задержанных отсутствуют.

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