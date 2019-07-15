Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бирюкова, только что Труба (глава ГБР. - Ред.) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;

- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;

- экспертизу по этой партии еще не проводили;

- были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

"Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!", - возмутился кандидат в нардепы.

Вместе с тем, в настоящее время в здании ГБР собрались активисты, которые требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова. В частности активисты партии "Европейская Солидарность" требуют немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.

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"События последних недель показали, что Директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича - Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы - это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявила лидер молодежного крыла Партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.



Фото: сайт "Европейская Солидарность"

Лидер молодежной организации "Европейской Солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность".

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.