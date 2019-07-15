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15.07.19 13:35

Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ВИДЕО+ФОТО

Бывший советник министра обороны и кандидат в народные депутаты Юрий Бирюков возмущен непоследовательностью заявлений главы ГБР Романа Трубы относительно партии якобы бракованных бронежилетов, экспертиза по которым еще не была проведена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бирюкова, только что Труба (глава ГБР. - Ред.) на камеру заявил следующие вещи:

- претензий по бронежилетам прошлых лет выпуска - нет;
- весь сыр-бор из-за партии, которая начала поступать на склады с апреля;
- экспертизу по этой партии еще не проводили;
- были некие "следственные действия" по тестированию, которые делал непонятно кто и непонятно где.

"Отсюда, ЕГО МАТЬ, вопрос: а на каком основании он на всю страну заявил 26 июня о том, что 3 из 5 бронежилетов бракованные и нанесен ущерб на 100 миллионов гривен?!", - возмутился кандидат в нардепы.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 01

Вместе с тем, в настоящее время в здании ГБР собрались активисты, которые требуют прекратить расследования, инициированные ГБР по заявлениям Портнова. В частности активисты партии "Европейская Солидарность" требуют немедленно прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии.

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Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 02

"События последних недель показали, что Директор ГБР Роман Труба действует по инструкции соратника Януковича - Андрея Портнова и в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Люстрация директора ГБР Романа Трубы - это вопрос национальной безопасности. Под его руководством Бюро превратилось в инструмент преследования оппозиционных кандидатов в народные депутаты, уничтожение волонтерского движения, дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявила лидер молодежного крыла Партии "ЕС", кандидат в народные депутаты Динара Габибуллаева.

Партия Порошенко пикетировала ГБР: Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ 03
Фото: сайт "Европейская Солидарность"

Лидер молодежной организации "Европейской Солидарности" напомнила, что с началом избирательной кампании следователи ГБР открыли ряд уголовных производств, по которым начались преследования кандидатов в народные депутаты от Партии "Европейская Солидарность".

"Никто не заблокировал работу по закупке, которую проводит министерство. Пожалуйста, продолжайте и закупайте. Мы изъяли партию бронежилетов, которая по предварительным данным и по данным, добытым во время оперативно-технических мероприятий, доказывается, что они простреливаются. Более того, мы провели следственное действие, это не была экспертиза, а следственное действие, которая предварительно подтвердила, что они (бронежилеты. – Ред.) простреливаются. Мы изъяли только одну партию и не заблокировали закупки. Когда мы проведем экспертизу мы примем решение. Мы не наложили ни одного запрета", - заявил Труба на встрече с нардепами, добавив, что ГБР будет по мере проведения следственных действий, как можно быстрее, передавать в Минобороны изъятые образцы-эталоны.

"Мы не говорим об остальных бронежилетах, мы говорим об одной единственной партии, какую мы изъяли. 11 тыс. бронежилетов. … Прошу, не политизируйте ситуацию, там нет политики. В каждой системе есть люди, которым не достойны там работать. Мой долг, если есть вина таких людей, доказать и они должны пойти в суд, а суд уже разберется. Не политизируйте. Есть все основания проводить обыски и говорить, что бронежилеты простреливаются. Нет тут политики и популизма", - резюмировал Труба.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

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