Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.07.19 13:48

Турчинов: Главная угроза изменений в Конституцию - это потеря унитарной независимой Украины

В условиях военного противостояния с РФ тема по особому статусу русского языка и двухпалатному парламенту, в котором "будут представлены искусственно созданные анклавы, говорящие на русском, - это федерализация Украины на условиях России".

Турчинов: Главная угроза изменений в Конституцию - это потеря унитарной независимой Украины

 Об этом, как сообщили в пресс-службе Александра Турчинова, он сказал в интервью LB.UA.

"Это преобразование унитарного государства в федеративное или даже в конфедерацию. Это прекращение существования независимой Украины, прекращение европейской и евроатлантической интеграции. Это возвращение под протекторат России", - подчеркнул он, добавив, что главная угроза изменений в Конституцию - это потеря унитарной независимой Украины.

По словам Александра Турчинова, для роста и процветания государства нужна стабильность. "В ее основе - базовые правила и законы, которые проработали не пять, а хотя бы 50 лет", - подчеркнул он, добавив, что если каждые пять лет новая власть будет менять Конституцию, это приведет к разбалансировке и изменению всего базового законодательства, что отнюдь не способствует стабильности. "Отсутствие стабильности исключает рост экономики и привлечение инвестиций. Это бессмысленный бег по кругу", - сказал он.

Полностью с интервью можно ознакомиться по ссылке.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100