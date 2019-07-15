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15.07.19 13:56

Ночью в районе Водяного завязался бой с ДРГ оккупантов, враг поспешно отступил, - Минобороны

Около 02:30 15 июля в районе Водяного на Донбассе было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сегодня ночью, около 02.30 нашим наблюдателем в районе Водяного, было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию завязался бой, враг поспешно отступил", - сообщил он.

По словам спикера Минобороны, в настоящее время потери противника уточняются.

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Также он добавил, что на месте боестолкновения украинскими защитниками найдены останки РПГ-7В и поврежденный АК-74.

"Потерь среди личного состава бригады нет", - добавил Гуцуляк.

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