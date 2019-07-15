Жестокое избиение жителя Павлограда Вязовиченко: Из уголовного дела через год исчезли бейсбольные биты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Бегемот", об этом утверждают сами подсудимые. Сам пострадавший не помнит, чем его били.

Отмечается, что 9 июля суд перешел к допросу обвиняемых в связи с тем, что свидетели по делу в зал заседаний не явились.

"Первым допросили обвиняемого Арзумана Ахмедова, который признал свою вину частично. Ахмедов признал частично обвинение по ст. ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, причиненные группой лиц) и не признал обвинение в хулиганстве, совершенное группой лиц (ч.4 ст. 296 УК Украины). Он лично ударил пострадавшего два раза кулаком и ногой", - сообщает издание.

Второй обвиняемый в преступлении - двоюродный брат Ахмедова Первиз Джаббаров.

Во время заседания Ахмедов рассказал о дне, когда пострадал Вязовиченко. Отмечается, что Ахмедов в тот вечер приехал в кафе "Йогурт" один, а с братом просто поздоровался. С его слов, он вышел на улицу, чтобы справить нужду, и услышал шум.

"Я пошел в сторону ЦУМа, увидел группу людей. Они дрались возле ломбарда. Их было 5-6 человек. Джаббаров стоял и спокойно с ними разговаривал. Мне сказали два человека, которых я не знаю, что Сергей буянил. Он сказал мне плохие слова… Я подошел и ударил его рукой. Это было видно на записи видеокамеры наблюдения. Он упал. Потом я вернулся и ударил его ногой по лицу. Сергей не вставал. Джаббаров меня отругал за это и сказал, чтобы я шел домой. И я ушел", - рассказал в суде Ахмедов.

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Судья огласил, что в материалах дела есть данные о компенсации потерпевшему, которые внесли родственники Ахмедова.

"32 тысячи грн мы заплатили за лечение и моральный ущерб 150 тыс. грн, – сказал Ахмедов. – В сумме 182 тыс. грн"

Судья Александр Щербина усомнился в том, что после нанесения Ахмедовым двух ударов у потерпевшего были бы зафиксированы тяжелейшие травмы.

Обвиняемый Ахмедов в зале суда попросил извинения у потерпевшего и его семьи.

"Я очень сожалею о том, что сделал, – сказал Ахмедов. – Я очень раскаиваюсь и прошу извинения. Так получилось… Я не со зла…".

Сергей извинения принял.

Прокурор констатировал, что показания обвиняемого Ахмедова кардинально отличаются от тех показаний, которые он давал на досудебном следствии.

Подозреваемый Джаббаров вины в предъявленном обвинении не признал.

Напомним, 24 января в Павлоградском горрайонном суде состоялось очередное заседание по делу Арзумана Ахмедова, который 2 июня прошлого года проломил череп жителю Павлограда Сергею Вязовиченко.