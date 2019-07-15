Москалькова обсудит вопрос допуска к удерживаемым в РФ украинцам независимых врачей для обследования, - Денисова

"Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей для того чтобы обследовать наших граждан", - сказала Денисова после встречи с Москальковой в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Украинский омбудсмен отметила, что они с российской коллегой обсудили ситуацию со здоровьем удерживаемых в местах ограничения или лишения свободы в России граждан Украины Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова, Владимира Дудки и Станислава Клыха.

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"Есть разные мнения относительно необходимости оперативного хирургического вмешательства", - сказала Денисова.

"Касательно наших моряков, которые находятся в (московском СИЗО. - Ред.) "Лефортово", Сороки, Эйдера и Артеменко, которые нуждаются в дополнительной медицинской поддержке. Она им будет обеспечена", - сообщила украинский омбудсмен.

Кроме того, она сообщила, что за состоянием здоровья украинца Юрия Будзыло будет осуществляться контроль, поскольку у него сахарный диабет.

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В свою очередь российский омбудсмен отметила, что речь идет о возможности приглашения независимых врачей в случае расхождения позиций медиков или оспаривания родственниками заключения врачей.