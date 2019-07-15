РФ в любой момент может начать наступление, использовав против Украины группировку свыше 200 тыс. человек, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей их порядка 37 тысяч в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ. 33 тысячи в Крыму. Мощнейшая группировка российских войск размещена вдоль нашей границы и также готова к использованию. С Востока нам угрожает 8-я армия, в резерве которой находится 49-я и 58-я армии Южного военного округа, с Севера нависает - 20-я и 1-я танковая армии Западного округа", - сообщил он.

Турчинов отметил, что к этому потенциалу надо добавить еще две армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха и размещенные вдоль нашей границы 6 ракетных бригад.

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"В результате, против нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч. Им даже разворачиваться не нужно. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема", - резюмировал экс-секретарь СНБО.

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