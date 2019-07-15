Соратника Януковича Иванющенко (Юру Енакиевского) вернули в розыск

Об этом свидетельствуют данные поисковых учетов Министерства внутренних дел. Также это подтвердил в комментарии Цензор.НЕТ спикер "Нацполиции" Ярослав Тракало.

"Мы получили соответствующее письмо от Генеральной прокуратуры и копии постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства", - рассказал Тракало.

На сайте МВД датой исчезновения Иванющенко указано 15 декабря 2014 года.

Среди статей, инкриминируемых экс-депутату, указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.

В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 чт. 358 - использование заведомо поддельного документа.

Розыск другого фигуранта дела о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" Сергея Аврамова осуществлялся оперативным подразделением полиции Одесской области.

"Материалы пока направлены к оперативному подразделения полиции Одесской области для восстановления его в розыске", - отметил Ярослав Тракало.

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Как сообщалось, Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал с Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах либо подозрениях работники правоохранительных органов после этого не сообщали.

В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

2 июля сообщалось, что информация о розыске Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел.

5 июля ГПУ отменила закрытие дела Иванющенко и направила в Нацполицию письмо о возобновлении его розыска.