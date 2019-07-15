Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины

От такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц, пишет Деловая столица.



Сегодня в Киеве активисты пикетировали ДФС, Министерство финансов и Офис президента с требованиями расследования преступлений чиновников и отстранения коррупционеров, которые требуют взятки от белого бизнеса на Одесской таможне и "крышуют" "серые" схемы, приносящие государству многомиллионные убытки. Инициативная группа, состоящая из представителей белого логистического бизнеса, экспедиторов, водителей, общественных активистов, провела предупредительные акции под стенами Государственной фискальной службы, Министерством финансов и Офисом президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров.



Активисты утверждают: две группы таможенников-коррупционеров терроризируют белый логистический бизнес, работающий на Одесской таможне, принуждают платить взятки и создают искусственные препятствия в работе. Вытесняя белый бизнес, таможенники помогают "серым" импортерами избежать уплаты таможенных сборов в бюджет Украины. По словам активистов, на ВМО №1 Таможенного поста Черноморский Одесской таможни ДФС 90% поступающей ткани оформляется по нулевой ставке государственной пошлины. Предприниматели, которые имеют договоренности с таможенниками, подают временную таможенную декларацию на ткани по ставке восемь %. В дальнейшем образцы, отобранные на экспертизу, подменяются, и подается дополнительная декларация по ставке пошлины ноль. От такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц.



Между тем для других предпринимателей каждый 10-й контейнер, который выезжает с одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузки товара с контейнера. Движение грузов задерживается на недели, товар сознательно портится. Этого можно избежать, если согласиться платить взятки таможенникам. Иначе убытки от порчи товара и простоев существенно больше. Сумма взятки за один контейнер с товаром составляет 200 - 300 долларов, заявляют экспедиторы. Сейчас около 2000 контейнеров вынуждены платить "дань" таможенникам, еще 1000 к тому вынуждают.



Активисты называют и виновных, создавших коррупционные схемы на Одесской таможне. Одну из групп возглавляет Александр Домнич, и.о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия, со своими подчиненными. Они начали так называемую операцию "Бастион", которая является поводом для выгрузки еще большего количества контейнеров, на которых можно "заработать". Вторую группировку, утверждают экспедиторы, возглавляет начальник Одесской таможни, Владимир Передерий, который создает искусственные проблемы для всех контейнеров с тканями в пользу "серого" монополиста. С контейнеров "отбирают образцы" ткани, иногда по 200 погонных метров из одного контейнера, которые недополучит клиент. То, что осталось, теряет товарный вид и часто становится непригодным для реализации. Кроме умышленной порчи товара, сознательно задерживается транспорт. Автомобили простаивают уже почти 3 недели на пункте пропуска. В то же время для "серого" монополиста таможенники создают все условия для уклонения от уплаты пошлины.



Инициативная группа передала руководству Государственной фискальной службы петицию с описанием схем на таможне и требованием остановить коррупционеров-таможенников и привлечь их к ответственности. Если же ситуация с притеснениями легального бизнеса и тотальным взяточничеством таможенников на Одесской таможне не прекратится, активисты обещают продолжить уличные акции и бороться с коррумпированными чиновниками всеми возможными законными способами.