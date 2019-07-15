Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: без парада, будут молебны и возложение цветов

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан 11 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Правительству поручено 23 августа 2019 года, в День Государственного флага Украины, предусмотреть проведение в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины.

24 августа 2019, в День Независимости Украины, поручено обеспечить проведение торжественных мероприятий в Киеве, других населенных пунктах с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей других государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Также поручено провести церемонии возложения в Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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Кроме того, предлагается провести тематические научные, научно-практические конференции, круглые столы, посвященные 28-й годовщине провозглашения в 1991 году независимости Украины; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия, направленные на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, воспитания уважения к государственным символам Украины.

Правительству поручено содействовать реализации инициатив общественности, направленных на укрепление национального единства, консолидации общества в деле развития государства, развитие межрегиональных связей, распространение информации и знаний об Украине, утверждение ее положительного имиджа в мире; обеспечить широкое освещение подготовки и празднования этих дат, трансляцию тематических передач и фильмов.

Правительство должно обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2019 года молебны за Украину.

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Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.

Областным, Киевской городской государственным администрациям необходимо обеспечить разработку и реализацию региональных планов мероприятий по празднованию 23 и 24 августа.

Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственной администрации принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения соответствующих мероприятий.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.

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