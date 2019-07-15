Дубневич и Кальцев - убийцы животных: активисты начали флэшмоб #КандидатиВбивціТварин.( ФОТО 18+)

Об этом написала в соцсети активистка Юлия Шаболтас, информирует Цензор.НЕТ.

Шаболтас опубликовала фото Владимира Кальцева и Богдана Дубневича с трупами животных.

"Предлагаю флэшмоб с хэштегом #КандидатиВбивціТварин. Эти люди не должны быть в Верховной Раде. Преступления против животных - не менее отвратительные, чем преступления против людей или государства. Просьба распространить этот пост и сбрасывать мне информацию о других кандидатах, замеченных в жестоких убийствах животных. Не будьте равнодушными!", - написала активистка.

Она напомнила, что в сети активно обсуждают свежие фото с охоты Владимира Кальцева, который баллотируется по списку Оппозиционной платформы, но он не единственный, кто щеголял убитыми животными.

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"Сеть возмутила информация о кандидате в нардепы Владимире Кальцеве и убитом льве. Но разве он один такой? Есть такой депутат и одновременно кандидат в 118 округе на Львовщине на получение мандата в Раде следующего созыва - Богдан Дубневич. Немного погуглила, нашла фото с кровавого сафари", - добавила активистка Шаболтас.

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Она призвала собирать всю информацию о кандидатах-убийцах животных и публиковать ее под единым хэштегом.

Напомним, что на днях в сети появились фото кандидата от Оппозиционной платформы Владимира Кальцева, где он позировал с убитыми на сафари животными.