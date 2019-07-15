Портнов контролирует директора ГБР Трубу, - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом после часовой встречи с главой ГБР заявила народный депутат, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Татьяна Чорновол.

"Была на встрече у руководителя ГБР Романа Трубы. Спросила: "Почему Портнов, юрист режима Януковича, агент Кремля, уже месяц в Украине и не сидит?". Труба ответил, что это вопрос не к нему. Пришлось ему напомнить, что ГБР - новый орган, который был создан депутатами-майдановцами, потому что столкнулись с тем, что старые органы прогнили и не могут справиться с расследованием дел Майдана", - написала она на странице в сети Facebook.

"Поэтому ответственность у Трубы больше, чем у кого-либо другого, а Портнов должен сидеть. Однако, к сожалению, энтузиазма по этому поводу у Трубы мы не увидели. Все наоборот: Портнов сейчас перехватил руководство над ГБР. Он настолько контролирует руководителя ГБР Романа Трубу, что мы получили государственную измену в самом святом", - отметила она.

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Чорновол отметила: "По заявлению Портнова Труба возбудил дело по факту организации контрнаступления украинских Вооруженных Сил, в результате которого произошло освобождение Славянска, Бахмута, Северодонецка ... То есть, речь идет о событиях лета 2014 года, когда благодаря мобилизации защитников Украины и бесстрашию добровольцев была освобождена большая часть Донбасса, которая сейчас живет в относительном мире, защищена от "беспредела" кремлевского атаманского ада ДНР и ЛНР".

"То контрнаступление - гордость и победа Украины, которых бы нам побольше. Но Труба, по заказу Портнова, упорно ищет в этом преступление. Такое дело нужно Кремлю, такое дело нужно Медведчуку, но как смеет рассматривать как преступление священную конституционную борьбу государственный орган? Разве это не государственная измена? И ничего по этому поводу Труба нам не ответил. Очень цинично уклонялся от прямых ответов, мол, "расследуем"", - подчеркнула политик.

Парламентарий отметила: "А на мой вопрос - "А если Портнов завтра принесет заявление о преследовании добровольцев 2014 года, которые не были военными и защищали Украину оружием, добытым в бою, он тоже возбудит дело и начнет таскать их по следствию? "Труба снова промолчал" .

"Мы требуем от Трубы четких ответов по поводу провокаций Кремля, которые делаются его руками", - резюмировала Чорновол.

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