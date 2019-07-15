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15.07.19 16:43

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля. ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела, которое должно было проходить сегодня, перенесено на 17:00 пятницы, 19 июля.

Как сообщает корреспондент, один из судей был в совещательной комнате по другому делу.

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Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 01
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 02
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 03
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 04
Фото: Олег Богачук
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 05

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В зале присутствовала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 06
Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 07
Фото: Олег Богачук

Был в зале и обвиняемый Кирилл Вышинский.

Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля 08
Фото: Олег Богачук

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

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