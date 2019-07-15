Рассмотрение дела пропагандиста Вышинского перенесли на 19 июля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела, которое должно было проходить сегодня, перенесено на 17:00 пятницы, 19 июля.

Как сообщает корреспондент, один из судей был в совещательной комнате по другому делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд может сегодня выпустить из-под стражи пропагандиста Вышинского, - Сарган









Фото: Олег Богачук



Также читайте: Российский журналист Венедиктов заявил, что ему разрешили встретиться с арестованным в Украине пропагандистом Вышинским

В зале присутствовала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.





Фото: Олег Богачук

Был в зале и обвиняемый Кирилл Вышинский.



Фото: Олег Богачук

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Читайте также: Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.