Зарегистрирован законопроект, предусматривающий люстрацию чиновников, которые будут работать до 2024 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Автор отмечает, что законопроектом в перечень лиц, подлежащих люстрации, вносятся должности Президента Украины, народных депутатов и депутатов разных уровней, а также "кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидатов на пост Президента Украины, кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и старост в порядке, определенном законодательством". Предлагается люстрировать всех, кто работал на этих должностях до 19 мая 2019 года.

Нардеп подчеркивает, что необходимо учесть особенности процесса люстрации в Украине, ее несовершенство, наличие демократических механизмов смены власти и особенности украинской политической традиции.

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Шверк видит улучшение законодательства в том, чтобы распространить действие Закона "Об очистке власти" также и на команду, которая только пришла и работать в Украине до 2024 года.

Проектом предлагается ряд существенных изменений в Закон Украины "Об очистке власти", а также в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Так, в статью 3 Закона "Об очистке власти" предложено внести следующую часть:

"Запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 до 20 мая 2024 и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию".

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