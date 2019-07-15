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15.07.19 17:10

Польша и Словакия поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению оккупации Донбасса и Крыма, - Дуда

Варшава и Братислава выступают за восстановление территориальной целостности Украины, а также за сближение Украины с ЕС и НАТО.

дуда,чапутова

Об этом в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оба убеждены, что необходимо поддерживать Украину в ее стремлении к стабильности, к сохранению полного суверенитета, полной независимости, а следовательно - к прекращению оккупации Донбасса, Луганска и Крыма, а прежде всего, к реализации реформаторских и проевропейских действий Украины", - заявил Дуда.

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Важным он также назвал то, чтобы Украина сблизилась со странами ЕС и НАТО.

Дуда сообщил, что во время переговоров со словацким лидером обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки" и реализации инициативы Трех морей.

Президент Польши выразил благодарность Чапутовой, что она после избрания на пост президента Словакии свои первые зарубежные визиты совершает в страны "Вышеградской группы".

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