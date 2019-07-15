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15.07.19 17:32

На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что житель Каменец-Подольского района, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществлял реализацию горючего на одной из местных АЗС.

На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 02

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На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 03

По результатам осмотра указанной АЗС из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 36,9 тыс. литров дизельного топлива, 18,5 тыс. литров бензина марки А-92, 17,6 тыс. литров бензина марки А-92 Премиум, 15,8 тыс. литров бензина марки А-95, а также 5 емкостей с 2 автозаправочными колонками.

На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 04
На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 05

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В ходе проведенных мероприятий из противоправного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,6 млн грн.

На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 06
На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн 07

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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