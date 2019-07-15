На Хмельнитчине налоговиками из незаконного оборота изъята партия топлива стоимостью 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что житель Каменец-Подольского района, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществлял реализацию горючего на одной из местных АЗС.

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По результатам осмотра указанной АЗС из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 36,9 тыс. литров дизельного топлива, 18,5 тыс. литров бензина марки А-92, 17,6 тыс. литров бензина марки А-92 Премиум, 15,8 тыс. литров бензина марки А-95, а также 5 емкостей с 2 автозаправочными колонками.





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В ходе проведенных мероприятий из противоправного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,6 млн грн.





По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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