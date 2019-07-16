Сегодня вечером состоится розыгрыш лотереи SuperEnalotto на € 188,9 млн

Вы задумывались о том, что бы вы сделали, если бы вам посчастливилось выиграть в лотерею?

Говоря о крупнейших мировых лотереях, вам наверняка приходят на ум американские лотереи, такие как Powerball или Mega Millions.

Тем временем, итальянская лотерея SuperEnalotto в настоящее время предлагает джекпот в €188,9 млн. Это крупнейший джекпот в мире на данный момент и безусловный рекорд для SuperEnalotto.

РЕКОРДНЫЙ ДЖЕКПОТ. Нынешний джекпот итальянской лотереи (€ 188,900,000,00) является безусловным рекордом за всю историю проведения лото в Италии.

ЛЮБОПЫТНО. За всю историю Супереналотто всего шесть раз рост джекпота продолжился в текущем месяце, то есть в июле. Последний раз призовой фонд был выигран 23 июня прошлого года; в данном случае приз составил 177,7 миллионов евро.

Розыгрыш SuperEnalotto состоится сегодня вечером. При этом, граждане Украины могут приобрести официальные лотерейные билеты для участия в тираже итальянской лото.

TheLotter.com - ведущий в мире сервис для приобретения билетов онлайн. Процесс регистрации и поупки билета на сегодняшний розыгрыш займет всего несколько минут.

TheLotter приобретает фактические билеты ведущих мировых лотерей от имени своих клиентов сразу же после оплаты услуг. Сканированную копию вашего билета с уникальным серийным номеров вы увидите в вашем личном кабинете на сайте еще до начала тиража.

За годы успешной работы TheLotter.com выплатил призов на сумму свыше 95 миллионов долларов более чем 4,5 миллионам победителей со всего мира.

Самыми крупными победителями на сайте TheLotter были пенсионерка из Панамы, которая выиграла джекпот Флорида Лото в 30 миллионов долларов, и гражданин Ирака, который выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Oregon Megabucks.

Жители Украины могут принять участие в итальянской лотерее онлайн наравне с жителями Италии и побороться за крупнейший на сегодняшний день лотерейный джекпот в Европе. Лотерея проводит три еженедельных розыгрыша - по вторникам, четвергам и субботам, до ближайшего тиража осталось всего несколько часов.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.

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