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15.07.19 17:54

На следующем заседании будем настаивать на содержании Вышинского под стражей без возможности залога, - прокурор Комаровский

Сторона обвинения по делу пропагандиста Кирилла Вышинского заявила, что на заседании Подольского районного суда 19 июля будет настаивать на содержании его под стражей без залога.

суд,вышинский

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил прокурор по делу Евгений Комаровский.

"Сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, поскольку риски, которые были учтены предыдущим постановлением, в настоящее время существуют, они не уменьшились, также имеющиеся веские доказательства и подтверждения, а именно, что подозреваемый сможет скрываться от органов следствия и суда во избежания уголовной ответственности", - сказал прокурор.

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"Прокуратура будет настаивать только на содержании под стражей, без залога", - добавил Комаровский.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 17:00 пятницы, 19 июля.

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