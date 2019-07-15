Двое экс-наемников "ДНР" сдались полиции в Краматорске

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К Краматорский отдел полиции обратились двое местных жителя 1975 и 1979 годов рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой ДНР. Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров.

После освобождения города бывшие наемники скрывали информацию о своей работе на террористов.

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Сейчас в отношении участников незаконного вооруженного формирования начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ мужчины не совершали тяжких преступлений, они будут освобождены от уголовной ответственности.

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