Оперативник полиции задержан в Киеве при получении 1 тыс. долл. взятки за возврат конфискованного мотоцикла, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, оперативный сотрудник требовал и получил взятку в сумме 1 тыс. долларов за возвращение мотоцикла Suzuki-R1000, который ранее изъяли работники полиции.

При получении взятки полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Майор Нацполиции в Винницкой области задержан при получении взятки $8 тыс, - СБУ. ФОТО





Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО