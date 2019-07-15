У Порошенко требуют люстрировать Трубу: "Он признался, что из ГБР сливают информацию"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Верховной Рады Николай Величкович и Татьяна Чорновил, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.

Через несколько часов после разговора Роман Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "Европейской Солидарности". В ней он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечки информации.

В частности, Труба сообщил: "Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для вновь созанного. По данному факту начата служебная проверка".

Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто "сливает" информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные с Госбюро расследований соратник Януковича, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом.

Поэтому "Европейская Солидарность" хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали ли на допрос Андрея Портнова, который имеет своего "крота" в ГБР? Ведь именно он и обнародует "слитую" информацию.

Кроме того, партия "Европейская Солидарность" заявляет, что и впредь будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации директора Романа Трубы, который из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает национальной безопасности страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж