Власти Венгрии занимаются на Закарпатье агитацией за кандидатов в нардепы, что является вмешательством во внутренние дела Украины, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Обеспокоенность украинской стороны вызывают недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Также, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля в Закарпатскую область пользуясь дипломатическим паспортом с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

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"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении МИД.

Представителям венгерской власти рекомендуется до завершения избирательного процесса воздержаться от поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

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