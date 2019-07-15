Пропагандиста Вышинского пока невозможно передать России, - Луценко

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя возможное освобождение из-под стражи и его обмен на украинских пленных, находящихся на территории России, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу пресс-секретаря Ларисы Сарган.

"Если говорить о Вышинском, это действительно очень серьезное дело. Из разных разведывательных источников мне известно, что Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение по его делу - или он виновен, или нет", - отметил Луценко.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля.